Лист попутал

Фото: АО "Чистая планета".

Дворники с улицы Литейной перепутали опавшую листву с макулатурой и заполнили растительными отходами контейнер для раздельного сбора вторсырья.

Инцидент произошел на контейнерной площадке возле дома 72. О нарушении регоператору сообщил водитель транспортной компании. К сожалению, обращаются с отходами по правилам в Брянске пока не все - это не единственный случай, когда брянские дворники выбрасывают растительные отходы вместе к коммунальными или сгружают их в сетчатые накопители для раздельного сбора.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» напоминает, что эти растительные отходы не относятся к твердым коммунальным и компании – перевозчики не обязаны их вывозить. Для транспортирования листвы и спиленных веток органы местного самоуправления или управляющие компании, в чью зону ответственности входит территория, на которой образовались эти отходы, должны обратиться к регоператору для заключения договора на разовые вывозы растительных отходов.

- Почти сто грейферов опавшей листвы и порубочных остатков вывез за месяц с придомовых территорий и частного сектора областного центра региональный оператор по обращению с ТКО. Это около 3000 кубических метров растительных отходов.

На сбор пакетированной листвы и порубочных остатков деревьев и кустарников мы заказываем специальную технику, чтобы процесс не пересекался с вывозом твердых коммунальных отходов. Основной объем уже собран. Но поскольку уборка придомовых территорий еще не завершена, листва еще есть на газонах, а компостировать растительные отходы на своих участках готовы далеко не все, регоператор продолжает принимать дополнительные заявки от управляющих компаний и физлиц - владельцев частных домов на вывоз растительных отходов, - рассказала руководитель управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Галина Заикина. – Сделать заявку на вывоз растительных отходов можно, позвонив по телефону «горячей линии» регоператора: 606-444.