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Общество23 ноября 2021 11:43

В Брянскую область завезли больше 16 тысяч доз вакцины от коронавируса

Препараты распределят по медицинским учреждениям
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянскую область завезли 5 400доз вакцины «Спутник V» и 10 800 доз «Спутника Лайт». Об этом 23 ноября сообщают в региональной оперативном штабе.

Сведения о каждой дозе внесут в систему «Честный знак». Она фиксирует доставку вакцины в регион в должном состоянии по системе от «производителя до потребителя». Препараты развезут по медучреждениям области.

- Бесплатная вакцинация осуществляется в ежедневном режиме в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

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