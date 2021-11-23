Жителя брянского Новозыбкова отправили в колонию за хранение наркотиков

Жителя брянского Новозыбкова отправили на три года в колонию общего режима за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 46-летний мужчина приобрел не меньше 1,2 грамм наркотика, который хранил при себе в свертке липкой ленты. Боясь, что приобретение обнаружат полицейские, обвиняемый в июне решил от него избавиться. Мужчина выкинул сверток в палисадник. Там наркотик как раз и нашли правоохранители во время осмотра места происшествия.

- Брянца суд приговорил к трем годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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