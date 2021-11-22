В Брянске автоинспекторы устроят охоту на водителей автобусов

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске с 24 по 26 ноября автоинспекторы будут контролировать водителей автобусов. В областном центре пройдет профилактическая операция «Автобус», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Они будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения.

Кроме того, автоинспекторы проверят, как водители общественного транспорта перевозят людей и соблюдают ли при этом дорожные правила, а также режим труда и отдыха. Кроме того, будут выявлять нелегальных перевозчиков.

В городе пройдет профилактическая операция «Автобус»