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Общество22 ноября 2021 13:25

В Брянске автоинспекторы устроят охоту на водителей автобусов

В городе пройдет профилактическая операция «Автобус»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске с 24 по 26 ноября автоинспекторы будут контролировать водителей автобусов. В областном центре пройдет профилактическая операция «Автобус», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Они будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения.

Кроме того, автоинспекторы проверят, как водители общественного транспорта перевозят людей и соблюдают ли при этом дорожные правила, а также режим труда и отдыха. Кроме того, будут выявлять нелегальных перевозчиков.

В городе пройдет профилактическая операция «Автобус»