В Брянске за выходные поймали 24 безмасочника

В Брянске за прошедшие выходные, 20 и 21 ноября, поймали 24 безмасочника. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего – 155 объектов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Выписали 24 протокола. Из них 14 – на продавцов, 10 – на покупателей.

За прошедшую неделю, с 15 по 21 ноября, обошли 473 предприятия торговли. На нарушителей масочного режима составили 65 протоколов. 27 административных документа выписали продавцам, 38 – покупателям.

- В регионе сохраняется масочный режим, контрольные проверки его соблюдения по-прежнему будут проходить в ежедневном режиме, - говорят в мэрии.

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