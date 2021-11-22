На прямую линию с брянским губернатором поступило 1029 обращений

На прямую линию с брянским губернатором Александром Богомазом к 22 ноября поступило 1029 обращений. Из них 585 вопросов задали по телефону, 266 – в мессенджере, 157 – прислали письмом на электронную почту.

И в выходные дни в едином колл-центре принимали обращения жителей региона, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Больше всего вопросов поступило по сфере ЖКХ – 19,5%. Затем – проблемы благоустройства и социальная сфера. 8,9% всех обращений касались коронавируса.

Большая половина обратившихся – жители областного центра.

Напомним, прямая линия с брянским губернатором пройдет 23ноября в 17.00. Трансляцию можно будет увидеть на телеканалах «Брянская губерния», ОТР, на радио «32 Радио» и в группе областного правительства в соцсетях

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