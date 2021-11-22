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Общество22 ноября 2021 10:45

В Брянске на два дня закроют переезд по улице Кошевого

Здесь проведут ремонтные работы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске 25 и 26 ноября с 9.00 до 15.00 закроют железнодорожный переезд на пересечении с улицей Олега Кошевого. Здесь проведут ремонтно-путевые работы, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

На данный период времени движение машин через переезд закроют. Объехать место ремонта можно через железнодорожный переезд на пересечении с улицей Белорусская.

Водителей просят планировать поездку заранее.

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