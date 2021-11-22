В Брянской области на развитие спорта в 2022 году направят 2 млрд рублей

В Брянской области на развитие спорта в 2022 году направят два миллиарда рублей. На покупку квартир для тренеров запланировали около 36 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На региональный проект «Спорт – норма жизни» потратят 787 миллионов рублей.

За последние шесть лет в Брянской области возвели 72 спортивных объекта. Строительство 26 из них завершат в этом.

Кстати, на Брянщине с 1 сентября 2022 года на пять тысяч рублей на ставку повысят зарплату педагогам. На это в областном бюджете предусмотрели больше двух миллиардов рублей.

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