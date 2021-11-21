В Брянской области на 5000 рублей повысят зарплату педагогам

В Брянской области с 1 сентября 2022 года на пять тысяч рублей на ставку повысят зарплату педагогам. На это предусмотрели больше двух миллиардов рублей из областного бюджета, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Минимальную оплату труда работникам государственных учреждений повысят до 13 тысяч 700 рублей. Она увеличится на 6,6% по сравнению с 2021 годом.

Остальным работникам госучреждений, которых не упомянул президент в "майских" указах, проиндексируют зарплату на 4% с 1 октября 2022 года. Такое же увеличение в тоже время ждет стипендии и социальные выплаты.

Брянский губернатор принял решение увеличить в следующем году зарплату работникам соцзашиты, пожарным и лесничим.