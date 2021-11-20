В Брянске из-за тумана не смог приземлиться авиарейс из Санкт-Петербурга

Фото: Fiightradar24.

В Брянске а пятницу, 19 ноября, не смог приземлиться авиарейс из Санкт-Петербурга. Самолет улетел обратно в северную столицу, пишут в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях.

- Из-за ухудшения видимости с 2000/70 до 600/40 самолет не смог сесть в нашем аэропорту, - пишут активисты. - Но мы видели - он пытался.

С пятницы рейсы в Калининград и Казань должны перенести на субботу. Но погода в Брянске по-прежнему не летная.

Актуальную информацию о рейсах можно узнать на сайте брянского аэропорта или на сайтах авиакомпаний.