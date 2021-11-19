ВТБ: заморозки увеличили спрос россиян на книги

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Клиенты ВТБ с наступлением морозной погоды в большей части российских регионов в 2,3 раза увеличили спрос на книги и вдвое - на бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты исследования в программе лояльности «Мультибонус».

По данным «Мультибонуса», клиенты банка стали чаще интересоваться книгами в первой половине ноября, когда выпал первый снег и температура воздуха пересекла отрицательную отметку – спрос за это время вырос на 133% по сравнению с аналогичным периодом в октябре. Товары для повседневных хобби - музыкальные инструменты, настольные игры, наборы для творчества - стали популярнее в два раза, а спрос на онлайн-обучение вырос на треть.

С наступлением холодов россияне почти вдвое чаще стали покупать бытовую технику. Наиболее заметно вырос спрос на посудомойки и хлебопечки, в два раза увеличились продажи тостеров. Традиционно начало климатической зимы повлияло на продажи автотоваров – например, в 4,5 раза выросли продажи автомасел. Увеличился также спрос на детские товары и продукцию для красоты и здоровья.

«Сезонность и праздники традиционно влияют объемы продаж в тех или иных категориях товаров. Обычно наиболее высоким спросом у клиентов банка пользуются сертификаты, электронные гаджеты и туристические услуги, предлагаемые в программе лояльности. Однако в ноябре спрос сместился в сторону товаров для проведения домашнего досуга - книг и наборов для хобби, а также всего необходимого для подготовки автомобиля к зимнему сезону. Мы постоянно расширяем ассортимент по актуальным категориям и сейчас активно готовимся к Черной пятнице: можно ожидать роста спроса на товары длительного пользования, скидки на которые позволяют клиентам существенно сэкономить во время распродажи», - отметил Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

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