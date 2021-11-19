В Брянске в ДК железнодорожников нашли нарушения пожарной безопасности. Прокуратура провела проверку.

Установили, что в здании Дворца культуры не соблюдают правила противопожарного режима. Двери выхода на чердак из лестничной клетки не соответствуют пределу огнестойкости, не разработали регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, не представлены сведения о проведении огнезащитной обработки деревянного настила сцены. В лестничных клетках размещены отопительные батареи, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра от поверхности площадки лестницы и уменьшающие ширину лестничной площадки.

Руководителю Дворца культуры внесли представление и завели административное дело. Устранение нарушений контролируют.

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