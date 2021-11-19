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Общество19 ноября 2021 13:34

Брянские полицейские сдали кровь для жертв ДТП

В ней приняли участие больше 50 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские приняли участие в донорской акции. Она прошла в областном центре в пятницу, 19 ноября, в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Всего вместе с полицейскими в акции участвовали больше 50 доноров, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Мобильный комплекс Брянской станции переливания крови разместился на смотровой площадке МОРЭРиТН ГИБДД УМВД России по Брянской области.

- Участие в акции было исключительно добровольным, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Своим примером стражи порядка призвали жителей Брянщины становиться донорами. Ведь просто сдав кровь, можно помочь попавшим в беду людям.

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