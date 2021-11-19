Диагностической лабораторией в сыворотке крови были выявлены антитела к возбудителю лептоспироза

Фото: ФГБУ "брянская МВЛ".

На прошлой неделе в сектор серологии и биохимии диагностической лаборатории поступило для исследований 155 проб сывороток крови от КРС, проведены 493 исследования с целью диагностики заболеваний животных (бруцеллез, лептоспироз, лейкоз КРС) и на биохимические показатели. В 1 образце сыворотки крови крупного рогатого скота выявлены антитела к возбудителю лептоспироза.

Для сведения:

Лептоспироз — острая инфекция, вызывающая поражение почек, печени, нервной и сосудистой систем. Является одним из серьезных заболеваний животных, передающихся человеку. Источники возбудителей лептоспирозной инфекции подразделяются на две группы. К первой относятся грызуны и насекомоядные, являющиеся основными хозяевами (резервуаром) возбудителей в природе; ко второй — домашние животные (свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, собаки), а также пушные звери клеточного содержания (лисицы, песцы, нутрии), формирующие антропургические (сельскохозяйственные) очаги. Возбудители лептоспироза — микроорганизмы рода Leptospira. Заболевание характеризуется отеком мозга, кровотечениями, миокардитом, пневмонией и поражением глаз.

Инфицирование человека происходит чаще всего из-за использования для питья некачественной воды. В тоже время нередкими являются случаи заражения человека лептоспирозом при проведении сельскохозяйственных работ и уходе за сельскохозяйственными животными, являющимися одним из основных источников инфекции.

В следствие того, что больные лептоспирозом животные представляют непосредственную эпидемиологическую опасность для человека, при их содержании и уходе за ними, необходимо строго соблюдать меры личной гигиены и регулярно проводить профилактические мероприятия, к числу которых относятся диагностические исследования. Такие исследования проводятся в том числе и в ФГБУ «Брянская МВЛ».

«Материалом для исследования на лептоспироз служит кровь, сыворотка крови. Кровь для серологических исследований берут в количестве 5-10 см3 (мл) не ранее, чем 5-7 суток после проявления клинических признаков болезни. Для диагностики лептоспироза ПЦР-методом кровь от животного должна отбираться в стерильные пробирки или моноветы со стабилизатором. Материал, отобранный для исследований, должен быть доставлен в лабораторию в первые сутки», — прокомментировала заведующая сектором серологии и биохимии диагностической лаборатории Вера Малявко.