ВТБ Лизинг профинансировал автокран Галичанин на базе шасси Volvo в Москве на 31,4 млн рублей с авансом 0%

Фото: ВТБ.

ВТБ Лизинг профинансировал автокран Галичанин на базе шасси Volvo FM400 8X4 для компании «ГРИЭЛЬ» в Москве. Техника стоимостью 31,4 млн руб. передана на условиях финансового лизинга сроком на пять лет с нулевым авансом. Поставщиком выступил Галичский автокрановый завод, специализирующийся на выпуске автомобильных кранов от 25 до 100 тонн под маркой Галичанин на шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗа, МАЗа, АЗУ и КрАЗа.

Новая техника будет использоваться на строящихся объектах различного назначения в Москве для погрузочных и разгрузочных работ, а также при монтаже металлоконструкций и оборудования. ВТБ Лизинг предложил компании специальные условия сделки без аванса, учитывая высокую эффективность бизнеса предприятия, сумму годового финансового оборота и наличие собственного парка машин. На сегодняшний день в парке компании более 15 единиц техники, в том числе манипулятор 16 т на базе Daewoo, ранее профинансированный ВТБ Лизинг.

Стоимость владения машинами для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.

Автокран KC-65721 на базе шасси Volvo FM400 8х4 грузоподъемностью 50 тонн предназначен для строительно-монтажных работ на различных объектах. Кран подходит для работы в условиях города. Овоидная стрела, двуступенчатый гусек, система управления крановыми операциями LS (Load-Sensing), большой опорный контур, дополнительные противовесы обеспечивают высокую производительность и удобство эксплуатации техники.

«Мы всегда стараемся предложить оптимальные условия финансирования техники. В данном случае компания «ГРИЭЛЬ» смогла пополнить автопарк новой современной техникой без первоначальных финансовых вложений. Такие условия позволяют предприятиям использовать средства для реализации других важных бизнес-задач», — отмечает Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

* Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

Лицензия №1000.