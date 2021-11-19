В Стародубском районе в многоквартирном доме недоработали вентиляционную систему

В Стародубском районе управляющая компания недоделала систему вентиляции в многоквартирном доме. Дело дошло до прокуратуры. Провели проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

- Установили, что управляющая компания, обслуживающая по договору управления многоквартирный дом, надлежащим образом не исполнила взятые на себя обязательства перед собственниками квартир дома, своевременно не заключила договор со специализированной организацией и не провела работы по доработке системы вентиляции дома, чем нарушила права жителей дома на надлежащие условия жизнеобеспечения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура района подала иск в суд с требованием обязать управляющую компанию доработать вентиляцию, чтобы проживание людей в доме было безопасным. Иск прокуратуры удовлетворили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»