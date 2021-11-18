Брянский лыжник Александр Большунов без отбора попал в национальную сборную

Фото: Александр Большунов, фан-клуб.

Брянский лыжник, чемпион мира, Александр Большунов без отбора попал в национальную сборную на Олимпиские игры 2022 года. Единогласное решение вынесли на заседании совета тренеров, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Задача Александра сейчас - готовиться к Олимпийским играм, чтобы пик формы был в нужное время и в нужный час, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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