В брянском Карачеве проведут субботник на месте гибели экипажа ИЛ-4

В брянском Карачеве в субботу 20 ноября в 10 часов утра, наведут порядок и установят православный крест, каркас стенда, стол и лавки на месте извлечения останки экипажа бомбардировщика Ил-4.

Об этом сообщают в одной из групп города в соцсети.

Всех желающих принять участие ждут в 10 часов на нашей АЗС, что около поликлиники у "Адаптики", или в 10.30, не доезжая до деревни Газеновка (перед рекой Велимья) слева со стороны Брянска.

- С собой берите лопаты, грабли, бензопилы, перекус и обязательно детей! – пишут организаторы.

Напомним, 6 ноября в шести от Белых Берегов из земли подняли останки экипажа бомбардировщика, сбитого фашистами в мае 1943 года. Летом героев захоронятна мемориале в поселке Березовский.

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