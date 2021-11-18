В Брянскую область завезли 7 110 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом 18 ноября сообщают в региональном оперативном штабе.

Препарат направят во все пункты вакцинации региона и распределят между медицинскими учреждениями согласно заявкам.

- Бесплатная вакцинация в ежедневном режиме осуществляется в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе Брянской области.

Напомним, 15 ноября в регион поступило больше 32 тысяч доз других вакцин от коронавируса. Это - «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».