В Брянске за счет доходов городского бюджета отремонтируют актовый зал Дворца культуры Медведева

В бюджет Брянска ожидают поступление доходов больше чем 560 миллионов рублей. Из областного бюджета поступит 716,9 миллиона рублей. При этом на 155 миллионов рублей сократился план поступлений по налоговым и неналоговым доходам, также на сумму 1,7 миллиона рублей уменьшили план по возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Вопрос внесения изменений в главный финансовый документ города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

За эти деньги планируют капитально отремонтировать актовый зал Дворца культуры имени Д.Н. Медведева. Также хотят провести капитальный ремонт кровли Дворца культуры железнодорожников и здания Бежицкой районной администрации. Также средства предполагаются направить на выплату заработной платы работникам общеобразовательных организаций, детских садов, педагогам дополнительного образования. Увеличат ассигнования на охрану образовательных учреждений, питание детей в школах и детских садах.

Общий объем доходной части бюджета на 2022 год предполагается увеличить на 6,9 миллиона рублей за счет поступлений по налоговым и неналоговым доходам.

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