В Суражском районе нашли нарушения в организации питания школьников

В Суражском районе нарушили санитарно-эпидемиологические правила при организации питания школьников. Прокуратура провела, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Установили, что в образовательных организациях использовали посуду со сколами, не обеспечивали условия для дезинфекции рук при входе в помещение для приема пищи, использовали емкости без маркировки, не обеспечивали контроль за хранением суточных проб, - говорят в региональной прокуратуре.

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