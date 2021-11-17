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Общество17 ноября 2021 12:38

В Брянске местный житель у знакомой украл девять тысяч рублей

Злоумышленника полицейские нашли через сутки
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске местный житель у знакомой украл девять тысяч рублей. 42-летняя женщина заявила в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Во время расследования установили, что горожанка выпивала дома в компании друзей. Ей пришлось отлучиться. В этот момент один из гостей украл ее кошелек с деньгами.

Через сутки полицейские задержали 29-лентего мужчину. Он полностью возместил ущерб.

- На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в правоохранительном ведомстве. – Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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