В Брянске местный житель у знакомой украл девять тысяч рублей. 42-летняя женщина заявила в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Во время расследования установили, что горожанка выпивала дома в компании друзей. Ей пришлось отлучиться. В этот момент один из гостей украл ее кошелек с деньгами.

Через сутки полицейские задержали 29-лентего мужчину. Он полностью возместил ущерб.

- На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в правоохранительном ведомстве. – Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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