Жителю Карачева грозит 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков

Жителю брянского Карачева грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. На 31-летнего мужчину завели уголовное дело, которое передали в Советский районный суд Брянска, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в начале августа мужчина договорился с неустановленным лицом о совместном незаконном сбыте наркотических средств (α-пирролидиновалерофенон (PVP), являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрон и наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон) на территории Брянска с целью получения прибыли, посредством интернет-мессенджера. Наркотики обвиняемый поучал от данного лица в расфасованном виде бесконтактным способом. В августе он делал их «закладки», о которых планировал известить наркопотребителей. Они уже заплатили деньги за их покупку.

Но довести замысел злоумышленнику не удалось: наркотики изъяли правоохранители.

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