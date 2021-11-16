Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод»

приглашает на работу:

1 Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000

руб. Ученик электросварщика.

2 Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке з/плата 34900 руб.

3 Штамповщик з/плата до 52000 руб. Ученик штамповщика

4 Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.

5 Токарь з/плата до 80000 руб.

6 Сверловщик з/плата до 64000 руб.

7 Фрезеровщик з/плата до 73000 руб.

8 Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.

9 Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.

10.Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.

11.Слесарь-электромонтажник з/плата до 63000 руб.

12.Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.

13.Инженер по теплохозяйству, вентиляции и кондиционированию з/плата от 40000 руб. Требование: опыт работы в данной области, знание ПК.

14.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.

Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе

типовых конфигураций 1С.

15.Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб.

Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 8(48336)4-45-87