Жительницу Брянска отправили в колонию за убийство знакомого в общежитии

Жительницу Брянска на семь лет отправили в колонию за убийство знакомого в общежитии. Трагедия произошло в Бежицком районе, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 31 марта 2020 года 32-летняя женщина в одной из комнат общежития выпивала вместе с 38-летним знакомым. После осужденная схватила стеклянный бокал, разбила его, а осколком ударила мужчину в лицо и шею. Пострадавший умер на месте от потери крови.

Свою вину фигурантка уголовного дела не признала. Присяжные заседатели признали ее виновной, но все же решили, что женщина заслуживает снисхождения.

- Суд приговорил виновную к семи годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить миллион рублей в качестве морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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