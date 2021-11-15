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Общество15 ноября 2021 15:26

Брянца на пять лет отправили в колонию за удар ножом знакомого

В пользу пострадавшего осужденному придется выплатить полмиллиона рублей
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 32-летнему жителю поселка Старь дали пять лет колонии особого режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что пьяный мужчина 25 марта поссорился с 25-летним приятеля в доме. В ссоре виновный ударил его ножом.

Полученные травмы повлекли тяжкий вред здоровью пострадавшего. Нападавший уже был судим.

- В пользу пострадавшего осужденному придется выплатить полмиллиона рублей, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Приговор пока в законную силу не вступил.

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