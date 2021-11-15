Брянца на пять лет отправили в колонию за удар ножом знакомого

В Брянской области 32-летнему жителю поселка Старь дали пять лет колонии особого режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что пьяный мужчина 25 марта поссорился с 25-летним приятеля в доме. В ссоре виновный ударил его ножом.

Полученные травмы повлекли тяжкий вред здоровью пострадавшего. Нападавший уже был судим.

- В пользу пострадавшего осужденному придется выплатить полмиллиона рублей, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Приговор пока в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».