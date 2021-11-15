В брянской Жуковке на железнодорожном переезде установили видеокамеру. Она фиксирует нарушение правил пересечения железнодорожных путей автомобилистами. Зафиксированные нарушения поступят в ГИБДД, где примут решение о вынесении штрафа или лишении прав водителя, нарушившего правила. Об этом сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Для предотвращения ДТП в январе - октябре этого года в Брянской области отремонтировали 35 переездов, провели 152 совместных с ГИБДД рейда, проинструктировали больше 53 тысяч водителей.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения.

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