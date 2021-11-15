Патриотом быть почетно! Очень плохо им не быть!

Фото: АО "Чистая планета".

Региональный оператор по обращению с ТКО получил благодарность за участие в развитии системы патриотического воспитания в Брянской области. АО «Чистая планета» регулярно оказывает помощь региональному отделению военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в проведении экологических акций по уборке и благоустройству территорий.

В начале ноября добровольцы движения благоустраивали территорию и наводили порядок в «Доме ЦВТИ «Калашников». Во время уборки юнармейцы собрали целый бункер отходов, который был установлен и вывезен при участии регоператора.

- АО «Чистая планета» постоянно помогает брянским активистам и делает это с радостью, потому что эти молодые люди занимают активную жизненную позицию и заботятся об экологии и чистоте вокруг, что, безусловно, заслуживает уважения и нашей поддержки. Такая молодежь- настоящие патриоты своей родины, хотелось бы, чтобы другие жители региона брали с них пример! – прокомментировал генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО Владимир Чашников.