В Брянске 16 ноября простятся с писателем Владимиром Сорочкиным

В Брянске во вторник, 16 ноября, простятся с литератором Владимиром Сорочкиным. Траурная церемония начнется в 11.00 на Центральном кладбище Советского района, сообщают на сайте брянского отделения Союза писателей.

Владимир Сорочкин умер в воскресенье, 14 ноября. Писателю было 60 лет.

Он родился 21 января 1961 года. Окончил Брянский технологический институт и Высшие литературные курсы Литинститута имени Горького. Член Союза писателей России с 1996 года. В 2007 году стал председателем областной общественной писательской организации.

- Талантливый поэт и переводчик, замечательный человек, он очень много сделал для писательской организации, поднял ее престиж, поставил общественную работу на высокий уровень, - вспоминают о Владимире Сорочкине коллеги. - Он всегда был на связи, улыбчивый и доброжелательный, готовый помочь, подсказать, подбодрить.

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