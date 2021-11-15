Брянцев отправили в колонию за пьяный угон мотоцикла

В Жирятинском районе двое пьяных злоумышленников угнали мотоцикл и влезли в дом к местным жителям. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в мае этого года ночью пьяные мужчины 27 и 33 лет угнали чужой мотоцикл. Чтобы прокатиться по селу и купить спиртные напитки. Затем они подъехали к дому односельчанина и через окно проникли внутрь.

- Суд приговорил одного злоумышленника к одному году и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Другому дали один год и три месяца лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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