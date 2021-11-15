В Брянске 13 и 14 ноября поймали 21 безмасочника

В Брянске за минувшие выходные, 13 и 14 ноября, поймали 21 безмасочника. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего 207 предприятий торговли, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- По четыре административных документа составили в Бежицком и Володарском районах, - говорят в мэрии города. – Восемь-в Советском районе и пять –в Фокинском.

С 8 по 14 ноября в городе на безмасочникам выписали 65 протоколов. Обследовали 609 объектов.

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