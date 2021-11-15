В Советском районе Брянска 17 ноября отключат воду

В Советском районе Брянска в среду, 17и ноября, в жилых домах и нежилых помещениях отключат воду. Водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 17.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Без воды на это время оставят жителей улицы 3-го Июля, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 16–а, 17, 21, 23, 28; переулка Красина, улицы 9-го Января, 48.

На водопроводной сети проведут аварийно-восстановительные работы.

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