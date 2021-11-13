ВТБ Капитал Управление активами получили наивысший рейтинг надежности и качества услуг от Эксперт РА

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ВТБ Капитал Управление активами получили от «Эксперт РА» рейтинг надежности и качества услуг на уровне А++, прогноз - стабильный. Данный рейтинг является наивысшим и свидетельствует о максимальной степени надежности и качества услуг управляющей компании.

Наивысший рейтинг ВТБ Капитал Управление активами от «Эксперт РА» обусловлен лидерскими позициями компании, широкой диверсификацией деятельности и клиентской базы, стабильным приростом активов. Качество активов под управлением оценивается как высокое.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» позитивно оценило результаты управления крупнейшими портфелями, продемонстрированные ВТБ Капитал Управление активами за трехлетний период. Положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень организации системы управления рисками и инвестиционного процесса, высокое качество IT-инфраструктуры. В числе позитивных факторов отмечены профессиональная проработанность методологий оценки рисков и высокий уровень управления операционными рисками.

Собственные средства ВТБ Капитал Управление активами и состояние ликвидности также были высоко оценено агентством «Эксперт РА».

Объем средств под управлением ВТБ Капитал Управление активами составил 1,2 трлн рублей.

«Надежность и качество предоставляемых услуг является нашим приоритетом. Мы уверены, что доверие – это основа инвестиционного бизнеса, и всегда будем делать все, чтобы его оправдать. Высокий профессионализм и слаженная работа нашей команды позволяют достигать впечатляющих результатов и постоянно совершенствоваться. Мы гордимся проделанной работой, будем и дальше развивать наши сервисы», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Лицензия №1000.