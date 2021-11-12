Отходы - в карьер!

Фото: АО "Чистая планета".

Водители грузовиков продолжают загрязнять природу Брянщины и устраивать несанкционированные свалки. Два нарушения природоохранного законодательства зафиксировали вчера сотрудники службы экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета». Водители грузовых машин привезли и выбросили строительные отходы на территории песчаного карьера в поселке Нетьинка Брянского района.

Как рассказал начальник отдела экологической безопасности Дмитрий Телешов, вчера сняли на видеокамеру, как водитель грейфера «КАМАЗ» привез и на территории песчаного карьера в поселке Нетьинка более десяти кубических метров строительных отходов. Этот водитель на той же машине ранее уже дважды попадал в объектив видеокамеры сотрудников регоператора за тем же противоправным занятием, на том же карьере, но не прекращает совершать правонарушения. Кроме водителя «КАМАЗа», 11 ноября свалку из строительных отходов на песчаном карьере с Нетьинке устроил и водитель грузовика «Шахман».

Песчаный карьер в поселке Нетьинка привлекает брянских нарушителей природоохранного законодательства. Так два дня назад, 10 ноября три грузовые машины неоднократно приезжали на территорию карьера и выбрасывали строительные отходы в больших объемах. Как установила служба экологической безопасности АО «Чистая планета» отправным пунктом всех этих незаконных рейсов была территория организации, которая занимается переработкой пиломатериалов в селе Глинищево Брянского района.

О всех установленных фактах региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области сообщил в Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области и Росприроднадзор.

АО «Чистая планета» напоминает, что за создание несанкционированных свалок для граждан предусмотрены штрафы! А в ближайшее время соответствующая статья появится в КоАП и для владельцев автомобилей. Новая редакция кодекса сейчас находится на рассмотрении. Несознательным индивидуальным предпринимателям и

юридическим лицам за выбрасывание отходов из транспортного средства в неустановленных местах и на зеленых территориях будет грозить не только штраф от двадцати до ста тысяч рублей, но и конфискация машины. Планируется ужесточить наказание и для владельцев легковых авто, которые решат бросить мусор из своего багажника мимо контейнера. Для них новой статьей КоАП предусмотрен штраф до трех тысяч рублей.