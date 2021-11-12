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Общество12 ноября 2021 17:36

В Брянске за 7,5 миллиона рублей отремонтируют детскую площадку «Катюша»

На сэкономленные во время торгов деньги выполнят дополнительные работы
Надежда ПЕТРУНИНА
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Сейчас подрядчик завершает работы.

Сейчас подрядчик завершает работы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска в микрорайоне «Новый городок» ремонтируют детскую площадку «Катюша». На реконструкцию объекта из регионального бюджета направили 9,3 миллиона рублей. Во время торгов стоимость благоустройства снизили до 7,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Рядом с воркаут-площадкой установили уличные тренажеры, их укрыли теневым навесом. Смонтировали огороженную площадку для игры в мини-футбол и баскетбол. Поставили игровые комплексы с травмобезопасным покрытием, песочницу, различные качели, фигуры для лазания. Также установили лавки и урны. Сейчас подрядчик завершает работы.

- К сегодняшнему дню основные работы уже завершили, - говорят в мэрии города. - На площадке выделили несколько зон: игровые и спортивные, рассчитанные на разные возраста, - от малышей до взрослых, желающих заниматься спортом.

Кстати, на сэкономленные деньги во время торгов здесь смонтируют освещение, отремонтируют ограждение проведут озеленение и установят систему видеонаблюдения. Сейчас готовятся к торгам по выбору подрядчика, который выполнит эти работы.

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