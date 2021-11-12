В Брянской области предпринимателя отправили в колонию за контрабанду

В Брянской области осудили предпринимателя из Калуги за незаконный перевоз через таможенную границу пиломатериалов из дуба. 38-летнего мужчину обвинили по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

В суде установили, что на протяжении 2017 года виновный, будучи индивидуальным предпринимателем, вывез из России пиломатериалы из дуба на общую сумму больше четырех миллионов рублей через таможенную границу Евразийского экономического союза в зоне действия Брянской таможни. В декларациях мужчина указал недостоверные сведения об источнике их приобретения.

- Суд приговорил виновного к трем годам и шести месяцам лишения свободы, - сообщают в ведомстве. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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