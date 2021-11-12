Кролики- это не только ценный мех … или маленькие подсказки для начинающих кролиководов. ЧАСТЬ I

Разведение кроликов в домашних условиях – выгодное, интересное и прибыльное дело. Благодаря своей плодовитости и скороспелости, они пользуются немалой популярностью в промышленном и фермерском деле. Представители семейства Зайцевых приспосабливаются практически к любым условиям, но при этом требуют должного ухода, иначе существует риск потери всего поголовья. Условия жизни кроликов в дикой природе или с домашним содержанием не всегда благоприятны, отчего нередко и возникают болезни кроликов.

«Болезни кроликов делятся на незаразные (вздутие живота, катары кишечника, конъюнктивит, солнечный удар, различные травмы), которые обусловлены плохим уходом и несбалансированным рационом, и заразные, к возбудителям которых относятся вирусы, бактерии, грибки, а также паразиты», — комментирует заведующая сектором бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Брянская МВЛ» Оксана Костикова.

Сегодня речь пойдет о заболеваниях вирусной (вирусная геморрагическая болезнь кроликов, миксоматоз) и паразитарной (кокцидиоз, псороптоз, хейлетизоз и др.) этиологии.

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) — инфекционная, остропротекающая высококонтагиозная болезнь, которая характеризуется очень быстрым распространением среди взрослого поголовья кроликов с явлениями геморрагического диатеза во всех органах и сопровождающаяся высокой летельностью (80−100%).

Вирус ВГБК передается через зараженные корма, подстилку, воду, почву, шкурки зараженных животных, одежду, инвентарь, руки хозяев. Вирус «живёт» в окружающей среде более пяти лет, перенося морозы до-40-50 градусов и 50-градусную жару. К тому же, он может запросто передаваться контактно, через меховые изделия (в высушенных шкурках живет 3 месяца), зараженных животных (на случке, на выставке) и пр. Таким образом, никакая изоляция, да и дезинфекция, в случае с ВГБК особо не поможет. Единственный вариант — своевременная вакцинация животных.

В инкубационном периоде у зараженных кроликов не наблюдается клинических признаков болезни. Длительность этого периода — до двух недель. Затем внезапно начинается массовый падеж животных без видимых причин. Иногда наблюдаются только скудные кровянистые или желтоватые выделения из носа, также можно заметить вялость, апатию, слабый аппетит. Перед смертью кролик падает, делает несколько судорожных движений лапками, иногда – взвизгивает.

При вскрытии обнаруживают геморрагический диатез (кровоизлияния) во всех органах, в первую очередь — в печени и легких.

Миксоматоз кроликов — остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся воспалением слизистых оболочек и появлением студенистых отеков в области головы, ануса, гениталий и кожи тела. Отличается высокой летальностью (90-100%). Это заболевание может поразить животное любого возраста и любой породы и заканчивается в большинстве случаев гибелью. Возбудителем болезни является ДНК-содержащий вирус. Вирусоносителями могут выступать кровососущие насекомые и паразиты, хищные птицы, грызуны, а также переболевшие кролики. Поскольку заболевание очень быстро прогрессирует (от двух до двадцати дней), особенно летом и осенью, необходимо внимательно отслеживать, не появились ли у ваших питомцев подозрительные симптомы. Протекает он в двух формах. При узелковой форме на теле животного появляются опухоли размером с горошину или чуть крупнее, при отечной форме опухоли сливаются в сплошной отек. Самый верный симптом этой болезни – веки у кроликов отекают, воспаляются, появляются выделения из глаз. Опухоли—миксоты появляются чаще всего на голове (нос, переносица, рот, веки, уши), лапах, половых органах и в заднепроходном отверстии. Температура повышается до 41 градуса, но может остаться нормальной, шерсть начинает сильно выпадать, аппетит пропадает, кролик пребывает в приторможенном состоянии. Уши опускаются, после чего у кролика может начаться кома. Через 5—10 дней животное гибнет.

Эймериоз (кокцидиоз) – заразное заболевание, вызываемое простейшими паразитами — эймериями. Это одно из самых распространённых и опасных заболеваний кроликов. Характеризуется анемичностью, иногда желтушностью слизистых оболочек, быстрым исхуданием, увеличением объема живота, диареей, судорогами и нередко массовой гибелью животных. При данном заболевании происходит повреждение кишечника и печени, резко нарушается усваиваемость пищи. Эймериозом болеют обычно молодые кролики, особенно до 4-5 месячного возраста. Гибель молодняка может достигать 85-100%.

Большинство взрослых кроликов являются носителями этих паразитов. Опасными паразитарными заболеваниями являются также гельминтозы – пассалуроз, фасциолёз, трихостронгилёзы, цистицеркозы и пр.

Для диагностики эймериоза и гельминтозов в лабораторию доставляют свежие фекалии кроликов в стеклянной посуде – не менее 3-5 г от животного.

Много проблем кролиководам доставляет псороптоз – инвазионное заразное заболевание кроликов, проявляющееся зудом и расчесами кожи ушных раковин, наличием в них и наружном слуховом проходе корочек и струпьев. Возбудителем является микроскопический клещ Psoroptos cuniculi. Из — за постоянного зуда кролики когтями царапают ушные раковины. Воспаление ушной раковины может перейти на среднее и внутреннее ухо, в результате больной кролик теряет ориентацию. Царапины на ушах легко инфицируются различной микрофлорой с последующим развитием у животного гнойного отита и менингита. Заболеть могут все породы кроликов в любом возрасте. Заражение обычно происходит при прямом контакте с больным кроликом, но возможно и через предметы ухода.

Псороптоз у кроликов необходимо дифференцировать от нотоэдроза (заболевание также вызывается микроскопическими клещами, но поражаются чаще губы, спинка носа, лоб) и хейлетиоза (клещи хейлетиеллы паразитируют на поверхности кожи туловища, вызывая сильный зуд, перхоть, сечение и выпадение волос). Для уточнения диагноза в лабораторию доставляют глубокие соскобы с пораженных мест (корочки, чешуйки, ушную серу). Материал нужно доставить в лабораторию в день отбора.

В Брянской межобластной ветеринарной лаборатории созданы все условия для проведения исследований в области диагностики и профилактики заболеваний животных. Современный корпус ветеринарной лаборатории, современное оборудование и квалифицированные специалисты позволяют получать точные и достоверные результаты испытаний в короткие сроки.