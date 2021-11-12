В Брянской области завели уголовное дело после смертельного ДТП с тремя автомобилями. Автоавария произошло в Брянском районе 8 ноября около 16.20 на 110-м километре дороги «Подъезд к городу Брянску от М3 «Украина», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские установили, что 44-летний водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ врезался в дорожный знак. После удара машину вынесло на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. Легковушку откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автопоездом. В ДТП 24-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. 17-летняя пассажирка этого же автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Девушку доставили в больницу.

- Специализированным отделом Следственного управления УМВД России по Брянской области заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

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