В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 510 человек. Об этом 12 ноября сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа с опасной инфекцией справились 443 брянца, умерли – 13 человек. Всего жертвами кодид-19 стали 2024 пациетна. Медики выполнили 8615 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 82433 человек. Среди них 116 иногородних пациентов. Выздоровели 73767 брянцев. Общее число ПЦР-тестов составляет 1019954.

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