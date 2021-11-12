В брянском Новозыбкове женщина угодила на зебре под колеса иномарки

В брянском Новозыбкове водитель иномарки на зебре сбил пешехода. ДТП произошло 11ноября около 18.10 на улице Ломоносова, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» ехал со стороны улицы 307 Дивизии в сторону улицы Садовой. Мужчина сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движении автомобиля.

- В ДТП женщина-пешеход получила ушибы и ссадины обоих предплечий, ушиб правой ноги, левого бедра, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.

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