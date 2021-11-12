К месту ЧП выезжали две пожарные машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Погарском районе на пожаре погибли 62-летний мужчина и 73-летняя женщина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступил 12 ноября около половины второго ночи. Горел дом в селе Балыкино по улице Центральной, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

К месту ЧП выезжали две пожарные машины.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - 02.01 пожар локализовали, в 02.11 –ликвидировали открытое горение, в 07.50 потушили полностью.

В огне погибли мужчина и женщина. К сожалению, их не удалось спасти.

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