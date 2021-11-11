В Брянске бывшую сотрудницу воспитательной колонии осудили за мошенничество с "чернобыльскими" выплатами. Незаконным путем женщина получила деньги, которые выплачивают согласно закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что заместителя начальника брянской воспитательной колонии зарегистрировала себя и своих близких родственников на территории Климовского района в местности, попадающей под выплаты компенсаций в рамках действия данного закона.

Таким образом она получила 400 тысяч рублей. Но указанные лица там не проживали. Фактически они находились в Брянске.

В СУ СКР по Брянской области на нее завели и расследуют уголовное дело.

- Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом в 50 тысяч рублей, - говорят в УФСБ. - Приговор вступил в законную силу.

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