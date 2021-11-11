"Отличные Наличные" — доступная финансовая помощь!

Фото: "Отличные Наличные".

Ведущая компания в сфере микрокредитования предлагает оформить в любое удобное для Вас время.

Преимущества компании "Отличные наличные": заём под 0% для новых клиентов по условиям Акции «Лёгкий ноль»*; займы от 1 000 до 30 000 руб. по ставке 1% в день**; долгосрочные займы от 40 000 до 80 000 рублей со сроком на 180 дней и процентной ставкой 0,68% в день, без доп.расходов и комиссий; более 8 лет успешной работы; прозрачные и честные условия; оформление займа в течение 15 минут***; возможность выдачи займа как на карту, так и наличными; Надежно. Быстро. Просто.

Звоните телефону горячей линии 8 800 600 7000 (звонок бесплатный)

или оформите онлайн займ через сайт https://www.otlnal.ru

Реклама**Новым клиентам процентная ставка по договору займа в виде 0% достигается в виде скидки по договору займа на 7 (дней) дней при условии погашения займа не позднее 7 (седьмого) дня пользования займом. Если клиент не закрывает заем в срок 7 дней/продлевает срок займа, он автоматически оплачивает проценты в полном объеме. Срок действия акции 01.11.2018г. до 31.12.2021г. Полная информация по условиям акции: интернет-сайт otlnal.ru, тел. 8-800-600-70-00.

**Сумма займа— от 1 000 до 30 000 р. Срок 1–30 дней. Стоимость 1% в день, полная стоимость 365% годовых. Без доп. расходов при надлежащем исполнении условий договора займа. Полная информация по условиям: интернет-сайт otlnal.ru, тел. 8-800-600-70-00. Не является публичной офертой. ***При условии наличия у клиента полного пакета документов и соответствия общим требованиям к заёмщику по договору займа. Полная информация по требованиям: интернет-сайт otlnal.ru, тел. 8-800-600-70-00.

Реклама.