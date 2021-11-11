Устроил свалку – ходи пешком!

Фото: АО "Чистая планета".

У брянцев будут конфисковать автомашины за выбрасывание мусора в лесу, на обочинах дорог и вне контейнерных площадок. Минюст вводит новые статьи в КоАП.

Недавно комитет Совета Федерации по природопользованию поддержал законопроект, ужесточающий наказание за организацию незаконных мусорных свалок в лесных зонах. Этот документ был разработан и предложен законодателями из Московской области. Его авторы указали на то, что число несанкционированных свалок в российских лесах продолжает увеличиваться, а наказание за такой способ утилизации отходов несоразмерно причиняемому ущербу. Новый законопроект предусматривает увеличение соответствующего штрафа для физических лиц. Сегодня была опубликована новая редакция проекта КоАП, где среди прочих нововведений для водителей есть инициатива по борьбе с нарушителями природоохранного законодательства, в частности, наказание за парковку автомобиля на газоне и выбрасывание мусора из транспортного средства.

- Это очень актуально и необходимо сделать, потому что брянские автовладельцы по-прежнему продолжают устраивать свалки отходов, в том числе, опасных и строительных в брянских лесах, оврагах, на обочинах дорог. И делают это не только собственники легковых машин, но и грузовых – так называемые «серые перевозчики» отходов - индивидуальные предприниматели, владельцы такси, которые не имеют лицензии на транспортирование мусора, но хотят заработать, предоставляют услуги вывоза и потом выбрасывают шины, строительные и другие отходы в зеленые зоны. Теперь таким несознательным индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам будет грозить не только штраф от двадцати до ста тысяч рублей, но и конфискация транспортного средства. Для владельцев легковых авто, которые решат бросить мусор из своего багажника мимо контейнера, новой статьей КоАП предусмотрен штраф до трех тысяч рублей. Уверен, что ужесточение мер уменьшит число новых несанкционированных свалок и положительно скажется на экологической

ситуации и на Брянщине, и в стране, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.