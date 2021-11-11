Брянские священнослужители привились от коронавируса

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Брянские священнослужители присоединились к вакцинации. Прививки делали медики выездной бригады городской поликлиники №4, сообщают в пресс-служба Брянской епархии.

Вакцинацию благословил Митрополит Брянский и Севский Александр. От коронавируса привились в том числе настоятель Свято-Троицкого храма поселка Бежичи с сотрудниками. А также работники епархиального управления, работники храмов.

В Брянской епархии против новой коронавирусной инфекции прививки делают уже в третий раз.

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