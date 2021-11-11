Брянские священнослужители привились от коронавируса

Фото: пресс-служба Брянской епархии.
Брянские священнослужители присоединились к вакцинации. Прививки делали медики выездной бригады городской поликлиники №4, сообщают в пресс-служба Брянской епархии.
Вакцинацию благословил Митрополит Брянский и Севский Александр. От коронавируса привились в том числе настоятель Свято-Троицкого храма поселка Бежичи с сотрудниками. А также работники епархиального управления, работники храмов.
В Брянской епархии против новой коронавирусной инфекции прививки делают уже в третий раз.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».