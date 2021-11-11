В Брянской области в октябре подорожали молоко, алкоголь и рыба. Алкогольные напитки выросли в цене на 0,3%, сообщает Брянскстат.

Цена на вино увеличилась на 1%, на водку - на 0,1%. Мясо подорожало на 2,1 %, рыба – на 1,1%. Молочная продукция - на 0,9%.

В сентябре индекс цен на продовольственные товары составил 102%. Цена минимального месячного набора продуктов в регионе составляет 4680,97 рубля. В областном центре ее оценили в 4851,48 рубля.

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