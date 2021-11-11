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Общество11 ноября 2021 11:47

В Брянске поймали вора в сетевом магазине

Похищенное изъяли, а злоумышленника передали полицейским
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске поймали вора в сетевом магазине на проспекте Станке Димитрова. По сигналу тревожной кнопки на место выехали сотрудники Росгвардии.

- Мужчина пытался выйти из магазина, не оплатив товар, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - В ходе конфликта с работниками магазина нарушитель оттолкнул кассира и скрылся.

29-летнего злоумышленника задержали недалеко от магазина. Житель Брянска подходил под описание вора. Мужчину и раньше привлекали к административной и уголовной ответственности по различным статьям.

Украденный товар изъяли, а злоумышленника передали полиции. Проводят проверку.

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