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Общество11 ноября 2021 11:15

В Брянской области женщину отправили в колонию за неуплату алиментов

Задолженность составила больше одного миллиона рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Гордеевском районе 40-летнюю женщину отправили в колонию за неуплату алиментов. Задолженность составила больше одного миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что женщина долгое время не платила алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Уважительных причин для этого у обвиняемой не было. К тому же она нигде не работала. Раньше забывчивую мать уже осуждали к исправительным работам.

- Суд приговорил женщину к четырем месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание виновная будет в колонии-поселении.

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