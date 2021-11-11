Брянскому бизнесмену Коломейцеву оставили в силе приговор и освободили от отбывания наказания

Брянскому бизнесмену и блогеру Александру Коломейцеву оставили в силе приговор и освободили от отбывания наказания. Такое же решение приняли в отношении его приятеля, который проходил по тем же статьям. Апелляционную жалобу рассмотрели в Калужском районном суде.

Приговор брянцам вынесли в июне 2020 года в Советском районном суде Брянска. Бизнесмена признали виновным по статьям "Побои", "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Оскорбление представителя власти".

В суде установили, что в октябре 2019 года мужчины избили жителя Навли у железнодорожной станции поселка. Они сделали это из хулиганства. Один из обвиняемых в сентябре 2019-го разместил в сети видео, где оскорблял должностных лиц органов власти Брянской области. А в октябре в интернете распространил сведения о частной жизни.

Александра Коломейцева приговорили к году и трем месяцам колонии-поселения и штрафу в 200 тысяч рублей. Его знакомый получил 2 года 9 месяцев колонии общего режима, так как имел судимость.

- От отбывания наказания осужденные освобождены в связи с истечением на сегодняшний день сроков давности уголовного преследования, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор уже вступил в законную силу.