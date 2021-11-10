В Володарском районе Брянска обустраивают территорию у новго корпуса школы искусств

В Володарском районе Брянска обустраивают территорию у нового корпуса школы искусств №3 имени Свиридова. Подрядчик завершает укладку тротуарной плитки, устанавливает ограждение. Вокруг здания появились светильники, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Внутри корпуса продолжаются отделочные работы: монтируют акустические панели, разводят электрику, вентиляцию. Старое и новое здание уже соединили теплым переходом.

Новое здание начали строить в марте этого года. Здесь разместят 12 учебных классов.