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Общество10 ноября 2021 17:51

В Володарском районе Брянска обустраивают территорию у новго корпуса школы искусств

Продолжается отделка внутри здания
Марина АНТОНОВА
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В Володарском районе Брянска обустраивают территорию у нового корпуса школы искусств №3 имени Свиридова. Подрядчик завершает укладку тротуарной плитки, устанавливает ограждение. Вокруг здания появились светильники, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Внутри корпуса продолжаются отделочные работы: монтируют акустические панели, разводят электрику, вентиляцию. Старое и новое здание уже соединили теплым переходом.

Новое здание начали строить в марте этого года. Здесь разместят 12 учебных классов.